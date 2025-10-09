الأبراج في أسبوع: فرص جديدة للعذراء والسرطان.. وتحذير للأسد



يحمل هذا الأسبوع طاقات متجددة لمواليد برج العذراء الذين يجدون أخيراً فرصة لتقدير جهودهم في العمل، وقد يتلقون عرضاً مهماً يغير مسارهم المهني.

أما مواليد السرطان فسيشعرون بدفء عاطفي ووضوح في العلاقات بعد فترة من الغموض.



في المقابل، يُنصح برج الأسد بتأجيل القرارات المالية الكبيرة، إذ تشير حركة الكواكب إلى احتمالية ارتباك في الأمور المادية.



أما مواليد الميزان فسيستعيدون توازنهم الداخلي ويبدؤون مرحلة جديدة من الهدوء الذهني، بينما يُتوقع للجدي نجاحات ملموسة في المشاريع الطويلة الأجل.



الفلكيون ينصحون جميع الأبراج هذا الأسبوع بالتفكير الإيجابي وممارسة التأمل أو المشي في الطبيعة لتعزيز الطاقة الإيجابية واستقبال فرص التغيير بثقة.