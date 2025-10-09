محافظ الوادي الجديد: تسكين إدارة الخارجة التعليمية بمبنى الطرق

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتصديق على تسكين إدارة الخارجة التعليمية بمبنى الطرق بمركز الخارجة.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم المحافظة المتواصل للعملية التعليمية، وحرصه الدائم على توفير بيئة عمل مناسبة تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المزيد من التميز في الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

وتؤكد إدارة الخارجة التعليمية أن هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن جهود المحافظ المستمرة للنهوض بالمنشآت التعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي بمحافظة الوادي الجديد، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

ويتقدم مجدي محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، وجميع العاملين بديوان الإدارة، بخالص الشكر والعرفان إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي موافقته علي هذا القرار.

ووجه العاملون بإدارة الخارج التعليميه الشكر والتقدير للمحافظ لاهتمامه الدائم ودعمه المستمر لمسيرة التعليم بمحافظة الوادي الجديد.