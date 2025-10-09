استيعاب 800 طالب وطالبة بسكن المغتربين في الوادي الجديد والقوائم مفتوحة للتقديم

تفقد محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، سير أعمال الفرش والتأثيث بمقر سكن الطالبات المغتربات في مدينة الخارجة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتوفير بيئة سكنية ملائمة للطلاب الوافدين من مختلف المحافظات للدراسة بجامعات الوادي الجديد، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من مقار السكن الحكومية 800 طالب وطالبة حتى الآن.

جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المقار

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية حنان مجدي نائب المحافظ، جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك للوقوف على مستوى التجهيزات الجارية بمقر سكن الطالبات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الدفعات الجديدة من الطالبات المغتربات.

وأكد الزملوط، خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف سكن الطلاب باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على العملية التعليمية واستقرار الطلاب نفسيًا واجتماعيًا.

توجيهات بحصر المباني الشاغرة

وجه محافظ الوادي الجديد الجهات المعنية بحصر جميع المباني الحكومية الشاغرة الملائمة لاستخدامها كمقار سكن إضافية للطلاب، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على طلبات الإقامة من قبل الطلاب الوافدين للدراسة بجامعات المحافظة.