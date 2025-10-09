السيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية تعزز نمو الصادرات الصينية

قال مراقبون للسوق ومصدرون، إن الصناعات الناشئة ستواصل تعزيز زخم نمو الصادرات الصينية هذا العام، حيث من المتوقع أن تحقق شحنات المنتجات عالية التكنولوجيا مثل السيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية حضورا أقوى في الأسواق الخارجية.

وقال تشانج شياو تاو، عميد كلية التجارة والاقتصاد الدوليين بالجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن المشترين الأجانب يميلون بشكل متزايد إلى تفضيل المنتجات الخضراء والذكية، وتستفيد الصين من هذا الاتجاه من خلال تعزيز الابتكار في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والأجهزة الرقمية وتقنيات التصنيع الذكي المتقدمة.

من جانبه، قال تشن جيان وي، الباحث في أكاديمية دراسات الاقتصاد المفتوح الصيني التابعة لجامعة التجارة والاقتصاد الدوليين، إن مرونة المصدرين الصينيين في تعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة لمتطلبات المستهلكين الأجانب تعزز قدرتهم على تحقيق الأرباح وسط الرياح المعاكسة الخارجية.

وبحسب الهيئة العامة للجمارك، نمت التجارة الخارجية للصين بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوى لتصل إلى 29.57 تريليون يوان (حوالي 4.15 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم، الخميس، فرض إجراءات رقابة على صادرات التكنولوجيا ذات الصلة بالتربة النادرة، مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الصين قررت أيضا أنه يتعين على المنظمات الأجنبية والأفراد الأجانب الحصول على ترخيص تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج قبل تصدير بعض المواد ذات الصلة بالتربة النادرة إلى البلدان والمناطق خارج الصين.