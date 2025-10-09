«النقد الفلسطينية»: نعمل على إعادة الخدمات المصرفية بغزة في أقرب وقت ممكن

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أنها تبذل جهودا حثيثة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد، يحيى الشنار، في بيان اليوم، الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "إن سلطة النقد، وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية والإنسانية ملتزمة بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة".

وأكد الشنار استمرار سلطة النقد في أداء دورها الوطني لخدمة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.