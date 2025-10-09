الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق غزة لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، بناء على الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين - في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس - "أشيد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا لتحقيق هذا الإنجاز، كما يشجعني دعم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".



وأضافت "الآن، يجب على جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وإطلاق سراح جميع الرهائن بسلام، وإرساء وقف إطلاق نار دائم، يجب أن تنتهي المعاناة".



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وأمان، وعندما يحين الوقت، سنكون مستعدين للمساعدة في جهود التعافي وإعادة الإعمار.



ودعت إلى اغتنام فرصة اليوم، قائلة "إنها فرصة لشق طريق سياسي موثوق نحو سلام وأمن دائمين، طريق راسخ في حل الدولتين".