عاجل
وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال: أشعر بالعار من هذه الصفقة
قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
أول يوم شغل.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات في المنوفية
هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet
رئيس الوزراء: مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا
مكتب نتنياهو : وقف النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة مساء
وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير
مدبولي: مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
الرقب يشيد بدور الرئيس السيسي في اتفاق غزة.. وترامب: يوم عظيم للسلام
أذكار الصباح .. اعرف فضلها وآخر موعد لترديدها ولا تتكاسل عنها
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا
بهاء الدين ناجي: لازم تحليل طبي قبل أي دايت.. والنحافة المفرطة خطر قاتـ.ل

البهى عمرو

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من انتشار ما يُعرف بـ ترند "سكيني توك" على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يروّج للنحافة المفرطة بوصفها نمط حياة صحي.

وأضاف بهاء الدين ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الترند يمثل خطرًا حقيقيًا على فئة المراهقين والمراهقات الذين يتأثرون بمحتوى غير علمي ويُقبلون على عادات غذائية خطيرة.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الترند ينتشر بين المراهقين الذين يسعون وراء صورة مثالية للجسم، فيقعون ضحية اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي (الأنوركسيا)، وهو مرض يؤدي إلى فقدان الرغبة في تناول الطعام، وقد يتطور إلى مشكلات صحية خطيرة تستدعي العلاج في المستشفى.

وأشار إلى أن ما يسمى بـ “سكيني توك” ليس له أي أساس علمي أو طبي، ولا يمت بصلة لأنظمة التغذية العلاجية أو برامج إنقاص الوزن السليمة، موضحًا أن القائمين عليه يسعون فقط لتحقيق انتشار وجذب المتابعين على حساب صحة الناس.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بي إم دبليو 316 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

اركب سيات إبيزا هاتشباك بـ 100 ألف جنيه

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

