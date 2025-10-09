بهاء الدين ناجي: لازم تحليل طبي قبل أي دايت.. والنحافة المفرطة خطر قاتـ.ل

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من انتشار ما يُعرف بـ ترند "سكيني توك" على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يروّج للنحافة المفرطة بوصفها نمط حياة صحي.

وأضاف بهاء الدين ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الترند يمثل خطرًا حقيقيًا على فئة المراهقين والمراهقات الذين يتأثرون بمحتوى غير علمي ويُقبلون على عادات غذائية خطيرة.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الترند ينتشر بين المراهقين الذين يسعون وراء صورة مثالية للجسم، فيقعون ضحية اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي (الأنوركسيا)، وهو مرض يؤدي إلى فقدان الرغبة في تناول الطعام، وقد يتطور إلى مشكلات صحية خطيرة تستدعي العلاج في المستشفى.

وأشار إلى أن ما يسمى بـ “سكيني توك” ليس له أي أساس علمي أو طبي، ولا يمت بصلة لأنظمة التغذية العلاجية أو برامج إنقاص الوزن السليمة، موضحًا أن القائمين عليه يسعون فقط لتحقيق انتشار وجذب المتابعين على حساب صحة الناس.