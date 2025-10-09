«الطائرة البارالمبي» يتوجه لأمريكا للمشاركة في كأس العالم

غادرت القاهرة صباح اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بكأس العالم، والذي تستضيفه مدينة إنديانابوليس خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات الهند، واليابان، وأستراليا، وكرواتيا، والبرازيل، وهولندا.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات أمريكا، وكازاخستان، وفرنسا، وإيطاليا، وتايلاند، وكندا، وبولندا.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني بأمريكا الدكتور سامح سالم، نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم: هشام صلاح، قائد الفريق، وأشرف زغلول، وعبد النبى حسن، ومحمد الحناوى، وحسام مسعود، والسيد موسى، وأحمد خميس، وأحمد فضل، وزكريا السيد،

ومطاوع أبو الخير، وحمادة حسن، وأحمد زكرى،

والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا، ويعاونه محمد بشير مدرب عام، ومحمد سعد مدربا، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويخوض منتخبنا مباراته الأولى يوم الأحد المقبل أمام الهند.