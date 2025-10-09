ضبط محطة وقود تبيع السولار في السوق السوداء بالمنوفية

شن مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية حملة مكبرة بقرية سدود لتشديد الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ومحال المواد الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر كما يلى: محضر رقم13433 جنح مركز منوف ضد محطه مواد بتروليه بناحية سدود تصرف فى كميه مقدارها 2000 لتر سولار مدعم بغرض بيعها فى السوق السوداء، محضر رقم 13434 جنح مركز منوف ضد أحد المخابز الافرنجيه بناحيه سدود وتم التحفظ على كميه قدرها نصف طن دقيق فاخر بدون فواتير، محضر رقم13435جنح ضد مستودع غاذ لعدم إعلانه عن اسعار اسطوانات الغاز، 2 محضر ضد تجار تموينيين بناحيه سدود لعدم ممارسه النشاط على الوجه المعتاد

واكد رئيس المركز والمدينة على مداومة ومواصلة الحملات التموينية للحفاظ على حقوق وصحة المواطنين ، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يتم ضبطه ممن يتلاعب بصحة المواطنين.