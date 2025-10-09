البصل بـ15 جنيهًا.. أسعار الخضروات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الخضروات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.

وقال مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات الخضار الموجودة في الدقي، لمعرفة اخر الأسعار اليوم.

وكشف صاحب محل الخضار، أن سعر الفلفل الألوان بـ 50 جنيه،والكوسة بـ 25 جنيه، والفلفل الأخضر بـ 25 جنيه، والبصل الأحمر بـ 15 جنيه، وأن سعر الطماطم الآن تشهد ارتفاعات بسبب فاصل الزراعات.

وأشار إلى أن سعر الخيار بـ 25 جنيه والجزر بـ 20 جنيه، وأن أسعار الخضروات بشكل عام في الشتاء تكون منخفضة عن الصيف.