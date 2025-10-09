بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 31.48 نقطة بما نسبته 0.36% ليصل إلى مستوى 8780.10 نقطة، إذ جرى تداول نحو 695 مليون سهم عبر 33 ألفا و42 صفقة نقدية بقيمة 126.4 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.77 نقطة، بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8428.42 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 452 مليون سهم من خلال 22 ألفا و357 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 59.1 مليون دينار كويتي.



بينما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 42.08 نقطة بما نسبته 0.45% ليصل إلى مستوى 9301.65 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 243 مليون سهم عبر 10 آلاف و685 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 67.3 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا طفيفا بنحو 0.49 نقطة بما نسبته 0.01% ليصل إلى مستوى 8744.62 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 255 مليون سهم عبر 11 ألفا و841 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 36.5 مليون دينار كويتي.



كانت شركات "الرابطة" و"تنظيف" و"عمار" و"أرجان" و"بيان" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "مراكز" و"الأولى" و"أسيكو" و"المعدات" و"منتزهات" الأكثر انخفاضا.

