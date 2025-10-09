قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
توك شو

خليل الحية: الحرب انتهت بشكل تام ونقدر جهود مصر والوسطاء.. فيديو

خليل الحية
خليل الحية
محمد شحتة

قال رئيس الوفد المفاوض لحركة حماس، خليل الحية، إننا كنا رجالًا على طاولة المفاوضات ووضعنا مصلحة شعبنا وحقن دماءه نصب أعيننا، منذ اللحظة الأولى للمعركة.

وأضاف خليل الحية، في كلمة مسجلة له، على قناة "الحدث"، أن هذا العدو أجهض جهود الوسطاء المحاولة تلو الأخرى، وعندما بدأنا وقف إطلاق النار في السابع عشر من يناير الماضي، سرعان ما انقلب على الاتفاق وخرق الاتفاقات ونقض العهود واختلاق الأكاذيب.

وتابع: واصلنا التفاوض غير المباشر الذي أخذ فترات طويلة من المماطلة، لكننا لم نوقف أي جهد لوقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة، وتعاملنا بمسئولية عالية أمام خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردًا لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن وفدنا حضر إلى مصر متسلحًا بالمسئولية والإيجابية بما مكننا نحن وقوى المقاومة التي تشاورنا معها لإنجاز اتفاق نقدمه لشعبنا العزيز البطل.

وأعلن خليل الحية، عن التوصل اليوم لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى.

وأكد خليل الحية، أنه سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الفلسطينيين الأبطال الذين حكم عليهم بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة، فضلا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا.

وشدد الحية، على أننا تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية مؤكدين جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام، وسنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه وإنجاز حقوقه لحين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقدم خليل الحية، التقدير العميق للأخوة الوسطاء من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، ومن تضامن معنا في كل أنحاء العالم الذين خرجوا بمسيرات في الساحات.

حماس غزة خليل الحية أمريكا مصر قطر وقف إطلاق النار إسرائيل

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

شيكو بانزا

الغندور: الزمالك يمنح "شيكوبانزا" مهلة أخيرة قبل الرحيل في يناير

أليو ديانج

خالد الغندور: ديانج يترقب موقفه الفني قبل حسم مستقبله مع الأهلي

أشرف داري

خالد الغندور: الأهلي يبدأ تسويق أشرف داري في الخليج لضم محترف أجنبي جديد

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية
الام الدورة الشهرية

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

