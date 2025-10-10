اللانشون البيتي أحسن من الجاهز .. مقادير وطريقة التحضير

قدمت الشيف محروسة سالم، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل اللانشون البيتي في البيتي في البيت بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات أيضا.



مقادير اللانشون البيتي:

● نصف كيلو صدور دجاج مفروم

● نصف كوب برغل ناعم منقوع ومصفى

● 2 بصلة مفرومة ومعصورة من المياه

● 2 بيضة

● 1 و1/2 ملعقة نشا

● ملح وفلفل

● بابريكا مدخنة

● فلفل أسود حب

للتقديم:

● خس

● طماطم شرائح





طريقة تحضير اللانشون البيتي