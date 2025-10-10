قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والقوات ستنسحب نحو الخط الأصفر
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة
تقرير | انسحاب إسرائيلي واسع من غزة تمهيدا لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بخطوات مضمونة.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت

السردين المخلل
السردين المخلل

يعد السردين من الاكلات المفيدة التي يمكن تناولها بطرق مختلفة ونقدم إليك طريقة عمل السردين المخلل في البيت بخطوات سهلة ومضمونة الطعم 
 

 المكونات:
1 كيلوجرام سردين طازج متوسط الحجم
½ كوب ملح خشن
½ كوب خل أبيض
عصير 3 ليمونات كبار
5 فصوص ثوم مهروسين
قرن فلفل حار أو أكثر حسب الرغبة
ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
زيت نباتي أو زيت ذرة للتغطية
ورق لورا (غار) و حبهان (اختياري لإضافة نكهة)
 

 الطريقة:
تنظيف السردين:
اغسلي السردين جيدًا بالماء والملح والخل لإزالة أي رائحة.
أزيلي الأحشاء والرأس (يمكنك ترك الرأس إذا رغبتِ).
اغسليه مرة أخرى ثم صفيه جيدًا واتركيه ليجف تمامًا على منشفة نظيفة.
التمليح الأوّلي:
في وعاء، ضعي طبقة من الملح في القاع.
رتّبي السردين فوقها في صف واحد.
رشي فوقه قليلًا من الملح والكمون، وكرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.
غطي الوعاء بإحكام واتركيه في الثلاجة أو مكان بارد لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى يتشرب الملح ويبدأ في التخليل.
تحضير محلول النقع:
بعد مرور الأيام الثلاثة، أزيلي السردين من الملح واشطفيه سريعًا بالماء.
في وعاء جديد، امزجي: الخل + عصير الليمون + الثوم + الفلفل + الكمون + الشطة (اختياري).
التعبئة:
ضعي السردين في برطمان زجاجي نظيف وجاف.
اسكبي خليط الليمون والخل فوقه حتى يغطيه تمامًا.
أضيفي زيت نباتي في النهاية لتكوين طبقة عازلة تحافظ عليه.
أغلقي البرطمان بإحكام.
المدة:
يُترك البرطمان في الثلاجة أو مكان بارد لمدة 5 إلى 7 أيام قبل التقديم.

السردين تنظيف السردين السردين المخلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

وليد صلاح

وليد صلاح الدين يهاجم مروّجي الشائعات حول مدرب الأهلي الجديد

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد