بخطوات مضمونة.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت

يعد السردين من الاكلات المفيدة التي يمكن تناولها بطرق مختلفة ونقدم إليك طريقة عمل السردين المخلل في البيت بخطوات سهلة ومضمونة الطعم



المكونات:

1 كيلوجرام سردين طازج متوسط الحجم

½ كوب ملح خشن

½ كوب خل أبيض

عصير 3 ليمونات كبار

5 فصوص ثوم مهروسين

قرن فلفل حار أو أكثر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

زيت نباتي أو زيت ذرة للتغطية

ورق لورا (غار) و حبهان (اختياري لإضافة نكهة)



الطريقة:

تنظيف السردين:

اغسلي السردين جيدًا بالماء والملح والخل لإزالة أي رائحة.

أزيلي الأحشاء والرأس (يمكنك ترك الرأس إذا رغبتِ).

اغسليه مرة أخرى ثم صفيه جيدًا واتركيه ليجف تمامًا على منشفة نظيفة.

التمليح الأوّلي:

في وعاء، ضعي طبقة من الملح في القاع.

رتّبي السردين فوقها في صف واحد.

رشي فوقه قليلًا من الملح والكمون، وكرري الطبقات حتى تنتهي الكمية.

غطي الوعاء بإحكام واتركيه في الثلاجة أو مكان بارد لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى يتشرب الملح ويبدأ في التخليل.

تحضير محلول النقع:

بعد مرور الأيام الثلاثة، أزيلي السردين من الملح واشطفيه سريعًا بالماء.

في وعاء جديد، امزجي: الخل + عصير الليمون + الثوم + الفلفل + الكمون + الشطة (اختياري).

التعبئة:

ضعي السردين في برطمان زجاجي نظيف وجاف.

اسكبي خليط الليمون والخل فوقه حتى يغطيه تمامًا.

أضيفي زيت نباتي في النهاية لتكوين طبقة عازلة تحافظ عليه.

أغلقي البرطمان بإحكام.

المدة:

يُترك البرطمان في الثلاجة أو مكان بارد لمدة 5 إلى 7 أيام قبل التقديم.