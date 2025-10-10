بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الحمص

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة حمص، فهي من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك في البيت.

مقادير فتة حمص

● حمص مسلوق

● عيش شامى مكعبات مقلى

للصوص

● زبادى

● ثوم مفروم

● طحينة

● ليمون

● كزبرة مفرومة

● زبدة

للتقديم

● شرائح لوز بالطول

● كمون

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير فتة حمص