بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الحمص

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة حمص، فهي من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك في البيت.
مقادير فتة حمص
● حمص مسلوق
● عيش شامى مكعبات مقلى
للصوص
● زبادى
● ثوم مفروم
● طحينة
● ليمون
● كزبرة مفرومة
● زبدة
للتقديم
● شرائح لوز بالطول
● كمون
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير فتة حمص
- يوضع فى طبق التقديم عيش شامى مكعبات مقلى , حمص
- فى بولة يوضع زبادى , رشة ملح و تقلب المكونات ثم يضاف كمون , ثوم مفروم , كزبرة مفرومة , عصير ليمون و تقلب المكونات ثم تضاف طحينة و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب ثم يضاف إلى طبق العيش الشامى و الحمص
- طاسة على النار يوضع زبدة , كزبرة خضراء مفرومة , رشة كمون , لوز و تقلب المكونات للحصول على التقلية
- تضاف التقلية على وجه طبق الحمص ثم يقدم.