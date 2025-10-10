قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة
رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد
أبرز مباريات اليوم الجمعة 10-10-2025 والقنوات الناقلة
دمار هائل بالشيخ رضوان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون لحوم.. طريقة عمل فتة الحمص

فتة حمص
فتة حمص
هاجر هانئ

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة حمص، فهي من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك في البيت.

مقادير فتة حمص

● حمص مسلوق

● عيش شامى مكعبات مقلى

للصوص

● زبادى

● ثوم مفروم

● طحينة

● ليمون

● كزبرة مفرومة

● زبدة

للتقديم

● شرائح لوز بالطول

● كمون

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير فتة حمص

  • يوضع فى طبق التقديم عيش شامى مكعبات مقلى , حمص
  • فى بولة يوضع زبادى , رشة ملح و تقلب المكونات ثم يضاف كمون , ثوم مفروم , كزبرة مفرومة , عصير ليمون و تقلب المكونات ثم تضاف طحينة و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب ثم يضاف إلى طبق العيش الشامى و الحمص
  • طاسة على النار يوضع زبدة , كزبرة خضراء مفرومة , رشة كمون , لوز و تقلب المكونات للحصول على التقلية
  • تضاف التقلية على وجه طبق الحمص ثم يقدم.
فتة حمص طريقة عمل فتة حمص مقادير فتة حمص طريقة تحضير فتة حمص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

وزارة المالية

الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

بالصور

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد