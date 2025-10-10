قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أكرم الشافعي: وقف حرب غزة ينعش الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وقناة السويس

اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية
اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين مساعد اتحاد الغرف التجارية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثمنا جهوده المضنية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتي كللت باتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب بغزة.

وأوضح أكرم الشافعي، أن اتفاق شرم الشيخ للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب على قطاع غزة هو ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين، في إطار دورها التاريخي والمسؤول تجاه دعم القضية الفلسطينية.

أضاف الشافعي أن قرار  وقف الحرب في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي؛ حيث سيساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي ينعكس على استقرار حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وبالتالي يؤثر إيجابياً على قناة السويس، وعلى حركة التجارة العالمية وانسيابية سلاسل الإمداد”.

وتوقع رئيس تجارية الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن يؤدي وقف الحرب إلى تراجع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات في المنطقة، وهذا التراجع في التكاليف سيسهم في خفض أسعار السلع على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد العالمي، حيث ستتراجع الأسعار بشكل عام”.

اختتم الشافعي، مؤكدا أن مصر واجهت خلال مسار المفاوضات ضغوطًا وإغراءاتٍ عديدة، إلا أنها تمسكت بثوابتها الراسخة، ورفضت أي حلولٍ تمسّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تهجيره خارج أرضه، لتصنع لحظةً فارقةً وتاريخية تُكتب في سجل المواقف الشريفة، وتؤكد أن مصر صوتُ العقل، وصاحبة المواقف الثابتة، ورمانةُ الميزان في زمنٍ اختلّت فيه الموازين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

