صعق كهربائي يصيب صغيرا بحروق في الصدر بالوادي الجديد

أُصيب صغير، إثر صعق كهربائي داخل منزله في قرية الزيات التابعة لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد. وتبيّن أن الطفل هو عبد الرحمن وليد سيد (10 أعوام)، وقد لحقت به حروق من الدرجة الثانية في منطقة الصدر نتيجة صعق كهربائي وقع داخل المنزل في قرية الزيات، فيما أكدت مصادر طبية أولية أن الحالة مستقرة وتخضع للمتابعة.

ويُعد هذا النوع من الحوادث من الأخطار المنزلية الشائعة، خصوصًا لدى الأطفال، ما يستدعي يقظة أسرية دائمة في الوادي الجديد وغيرها من المحافظات.

أفاد مصدر أمني بأن اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول طفل مصاب بصعق كهربائي إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وجرى نقل الطفل أولًا إلى الوحدة الصحية بقرية الزيات، ثم تولّى مرفق الإسعاف نقله إلى مستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطِرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الأجهزة المعنية أنها تتابع حالة الطفل داخل مستشفى الخارجة التخصصي، وتتحقق من ملابسات صعق كهربائي داخل منزل في قرية الزيات بمركز بلاط.