مستشفيات غزة تستقبل 17 شهيد و 71 مصابا خلال 24 ساعة

كشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 17 شهيدا، و 71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في تقريرها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,211 شهيدًا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م بحسب التقرير الفلسطيني .

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,598 شهيدًا و 57,849 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش ؛ فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 0 شهداء و 5 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,182 إصابة.