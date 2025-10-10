ننشر حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية في أسبوع

شهد الأسبوع الجاري عددًا من الاجتماعات والفعاليات واللقاءات الهامة التي تعكس جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجالات الرقابة، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحرص الوزارة على إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقيادات الوزارة.

وأكد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن استقرار المنظومة السوقية وحماية المواطنين.

في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة منظومة البيع والتوزيع، عقد الوزير لقاءً مع الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” لبحث سبل التعاون في تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية “كاري أون” بأحدث الأنظمة الإلكترونية.

كما بحث الدكتور شريف فاروق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر” فرص التعاون في مجال الخدمات الرقمية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، استكمالًا لجهود الوزارة في دمج التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة السلع التموينية لضمان تجربة أفضل للمواطنين.

كما شارك وزير التموين والتجارة الداخلية في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر”، بحضور قيادات الشركة وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات اللوجستية والغذائية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المهمة ذات الصلة بالأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

واختتم الوزير نشاطه الأسبوعي بالمشاركة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الدولية، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الصديقة.