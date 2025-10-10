قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية في أسبوع

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

شهد الأسبوع الجاري عددًا من الاجتماعات والفعاليات واللقاءات الهامة التي تعكس جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجالات الرقابة، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحرص الوزارة على إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقيادات الوزارة.

وأكد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، بما يضمن استقرار المنظومة السوقية وحماية المواطنين.

في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة منظومة البيع والتوزيع، عقد الوزير لقاءً مع الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” لبحث سبل التعاون في تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية “كاري أون” بأحدث الأنظمة الإلكترونية.

كما بحث الدكتور شريف فاروق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر” فرص التعاون في مجال الخدمات الرقمية لتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، استكمالًا لجهود الوزارة في دمج التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة السلع التموينية لضمان تجربة أفضل للمواطنين.

كما شارك وزير التموين والتجارة الداخلية في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر”، بحضور قيادات الشركة وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات اللوجستية والغذائية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المهمة ذات الصلة بالأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

واختتم الوزير نشاطه الأسبوعي بالمشاركة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في احتفالية سفارة ماليزيا باليوم الوطني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات الدولية، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الصديقة.

الدكتور شريف فاروق مال واعمال اخبار مصر الحصاد الأسبوعي التموين والتجارة الداخلية التحول الرقمي الشامل الأنظمة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يشارك في انتخابات نقابة الأطباء | صور

جانب من الفعاليات

"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد

محافظ المنيا خلال الجوله

مجلس الوزراء: المنيا تمثل 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد