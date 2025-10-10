قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منصور ابوالعلمين

 شهدت سينما هيبس بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج الثقافي "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية المحافظ. 
وواصلت محافظة الوادي الجديد، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية ضمن برامج الوزارة بالمحافظات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد ٠

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد: إن اليوم الثالث من الفعاليات بمسرح سينما هيبس، شهد حضور الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب والمشرف العام على البرنامج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة

وأوضحت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، أن برنامج اليوم الأخير بواحة الخارجة، تضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة التي استهدفت صقل مهارات المشاركين من أبناء المحافظة؛ حيث بدأت الفعاليات بورشة لتعليم فن الأركت قدمتها المدربة فاطمة الزهراء محمد، تلتها ورشة فن الرزين وشنط الكنفاه تدريب جيهان مبروك، ثم ورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بإشراف سعاد المهدي.

كما شملت الأنشطة ورشة للكتابة الأدبية تدريب ناصر محسب، وورشة للأداء الحركي تدريب عيد مسلم، واختتم اليوم بورشة لتعليم أساسيات الموسيقى قدمها الملحن محمد سعد.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد ثقافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

مركز أورام متكامل لعلاج حالات الأورام ببورسعيد

إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام ببورسعيد

بورسعيد بلا مرشحين في ثالث أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب

بورسعيد بلا مرشحين في ثالث أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب

الحركة المرورية

بعد وقوع حادث تصادم.. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق الخانكة - السلام

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد