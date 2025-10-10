"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد

شهدت سينما هيبس بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج الثقافي "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية المحافظ.

وواصلت محافظة الوادي الجديد، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية ضمن برامج الوزارة بالمحافظات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد ٠

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد: إن اليوم الثالث من الفعاليات بمسرح سينما هيبس، شهد حضور الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب والمشرف العام على البرنامج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة

وأوضحت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، أن برنامج اليوم الأخير بواحة الخارجة، تضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة التي استهدفت صقل مهارات المشاركين من أبناء المحافظة؛ حيث بدأت الفعاليات بورشة لتعليم فن الأركت قدمتها المدربة فاطمة الزهراء محمد، تلتها ورشة فن الرزين وشنط الكنفاه تدريب جيهان مبروك، ثم ورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بإشراف سعاد المهدي.

كما شملت الأنشطة ورشة للكتابة الأدبية تدريب ناصر محسب، وورشة للأداء الحركي تدريب عيد مسلم، واختتم اليوم بورشة لتعليم أساسيات الموسيقى قدمها الملحن محمد سعد.