انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لأسنان عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الخامس في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2025، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور كريم البطوطى عميد الكلية، الدكتور ولاء حامد نائب رئيس الموتمر، الدكتور عمرو عبد العزيز سكرتير عام الموتمر.

ويعقد المؤتمر هذا العام لأول مرة بالشراكة العلمية مع جامعة جونا فرانكفورت بألمانيا، وبمشاركة جامعة مصر الدولية.

يهدف المؤتمر إلى دعم وتطوير الكوادر الطبية المصرية، ويحاضر بجلساته نحو 40 خبيرًا دوليًا من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من أساتذة طب الأسنان المصريين، كما يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 35 دورة تدريبية على أحدث ما وصل إليه العلم لتطوير أداء أطباء الأسنان.

كدلك من المقرر أن يتضمن المؤتمر انعقاد ندوة موسعة لتنشيط و دعم التصنيع المصري في المجال الطبي وذلك يوم 15 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة والهيئات الحكومية لبحث سبل تعزيز وتطوير الصناعة الطبية في مصر.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولي يضم أحدث الأجهزة والمستلزمات في مجال طب الأسنان، بمشاركة أكثر من 50 شركة مصرية ودولية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور نحو 3000 مشارك من الأساتذة وأطباء الأسنان من مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة جامعة عين شمس كمنارة علمية وأكاديمية رائدة في المنطقة.