أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
أخبار البلد

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لأسنان عين شمس

حسام الفقي

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الخامس في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2025، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور كريم البطوطى عميد الكلية، الدكتور ولاء حامد نائب رئيس الموتمر، الدكتور عمرو عبد العزيز سكرتير عام الموتمر.

ويعقد المؤتمر هذا العام لأول مرة بالشراكة العلمية مع جامعة جونا فرانكفورت بألمانيا، وبمشاركة جامعة مصر الدولية.

يهدف المؤتمر إلى دعم وتطوير الكوادر الطبية المصرية، ويحاضر بجلساته نحو 40 خبيرًا دوليًا من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من أساتذة طب الأسنان المصريين، كما يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 35 دورة تدريبية على أحدث ما وصل إليه العلم لتطوير أداء أطباء الأسنان.

كدلك من المقرر أن يتضمن المؤتمر انعقاد ندوة موسعة لتنشيط و دعم التصنيع المصري في المجال الطبي وذلك يوم 15 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة والهيئات الحكومية لبحث سبل تعزيز وتطوير الصناعة الطبية في مصر.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولي يضم أحدث الأجهزة والمستلزمات في مجال طب الأسنان، بمشاركة أكثر من 50 شركة مصرية ودولية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور نحو 3000 مشارك من الأساتذة وأطباء الأسنان من مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة جامعة عين شمس كمنارة علمية وأكاديمية رائدة في المنطقة.

كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ووزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين.. وتصنيف الجامعة من أفضل الـ 1200 عالميا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: مرور مسائي على مستشفى الرمد لمتابعة جودة الرعاية الطبية

فريق حفربات

اكتشافات مركز المنصورة للحفريات يرسخ مكانة الجامعة على المستوى العالمي

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

