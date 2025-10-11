مشارك بجائزة الآغا خان: مصر من أكبر مصدّري الطماطم المجففة بالعالم

كشف أحد المشاركين في فعاليات جائزة الآغا خان للعمارة والتنمية عن معلومة لافتة تؤكد على الدور المتنامي لمصر في سوق التصدير الزراعي، حيث أشار إلى أن مصر تُعد من أكبر مصدّري الطماطم المجففة على مستوى العالم، معتمدًا في ذلك على الإنتاج الوفير من محافظتي أسوان والأقصر، اللتين أصبحتا مركزين رئيسيين في هذه الصناعة المتخصصة.

وأشار خلال برنامج معكم مني الشاذلي إلى أن هذه الطماطم تُصدَّر بكميات ضخمة إلى إيطاليا وعدة دول أوروبية، حيث يتم شراؤها بسبب جودتها العالية وسعرها التنافسي، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لكبرى الشركات العالمية.

الترويج الأفضل للمنتجات الزراعية المصرية

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى الترويج الأفضل لهذا النجاح الزراعي المصري، الذي لا يعرف عنه الكثيرون، رغم أنه يُعد مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي وفرص العمل.

وأضاف:"أنا على علم بأن هناك شركات وأفرادًا يأتون خصيصًا إلى مصر للحصول على منتجات غذائية مصرية، لما تتميز به من سعر أرخص وجودة أعلى مقارنةً بالأسواق الأخرى."