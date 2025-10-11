سعد الصغير يكشف سرا عن عمر كمال.. ما هو؟

كشف الفنان سعد الصغير سرا عن الفنان عمر كمال وكيفية مساعدته للبسطاء، وهو ما يعبر عن معدنه وإنسانيته.

وقال سعد الصغير فى تصريحات تليفزيونية: "عمر كمال جاب لسيدة بسيطة تلاجة هدية وحقق حلمها، ودفع فلوس جبنا بيها تلاجة وغسالة وأدوية، ربنا يكرمه".

من ناحية أخرى، كشف الفنان عمر كمال عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب والملحن رامي جمال، في أغنية من ألحان الأخير، من المقرر طرحها يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن ألبوم عمر كمال الجديد.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه برامي جمال عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلّق عليها قائلًا: "مع حبيبي وأخويا الكبير الفنان رامي جمال، مبسوط جدًا إني هغني من ألحانه في ألبومي، معادنا 1 نوفمبر بإذن الله".

وكان عمر كمال أحيا حفلًا غنائيًا يوم 9 أغسطس الماضي في دبي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدّم عمر كمال خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره في دبي، حيث غنى عددًا من أعماله القديمة والجديدة.

عمر كمال يظهر بمنشور يثير القلق

وقد أثار مطرب المهرجانات عمر كمال قلق متابعيه بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب عمر كمال: “حنوا على بعض مش دايما في بكره”.

وقرر الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلغاء حفل النجم عمر كمال، والذي كان من المقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

وجاء قرار إلغاء حفل كمال بناءً على طلب منه نظرا لسفره خارج البلاد في هذا التوقيت.

من جانبه، قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: “قرار إلغاء حفل النجم عمر كمال جاء بناءً على طلبه ورغبته، وكنا نتمنى إقامة الحفل، ولكن شاءت الظروف بذلك”.

وأضاف "عبد المنعم": “التعامل بيننا وبين الفنانين يسوده الود والاحترام المتبادل، ولذلك قررنا إلغاء الحفل، وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا”.

إلغاء حفل عمر كمال

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أن “ما حدث مع عمر كمال نفس الأسلوب الذي اتبعناه مع النجم لؤي مع اختلاف الموقف”.

ويتواجد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حاليا باليابان كرئيس للوفد الموافق لفرقة رضا للفنون الشعبية لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان.