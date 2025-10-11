بحبكم وفرحانة لكم جدًا الهام شاهين من حفل إيناس الدغيدي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها، مجموعة من الصور من عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي، والذي أقيم أمس في أجواء عائلية بسيطة بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة «الدغيدي» من خلال منشور عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وكتبت في تعليقها على الصور: «ألف مبروووووووووك لحبيبتي وأختي وصديقة عمري إيناس الدغيدي.. ربنا يسعدك إنتي وأحمد.. أتمنى لكم حياة كلها حب وسعادة وخير.. ربنا يفرح قلوبكم ويبعد عنكم عيون الحاسدين ويحميكم من كل شر.. بحبكم وفرحانة لكم جدًا جدًا جدًا».

وشهد الحفل أجواء من البهجة والفرح، وحرصت مجموعة من نجمات الفن على الحضور لتهنئة العروس، من بينهن الفنانة إلهام شاهين ووالفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي، التي نشرت تهنئة مؤثرة عبر حسابها قائلة: «مبروك لحبيبة قلبي.. أطيب وأجمل قلب في الدنيا، مبروك عقد القران يا إيناس.. تستاهلي كل خير على قد قلبك الكبير».