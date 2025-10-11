قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
رغم وقف إطلاق النار.. وصول 155 شهيدا إلى مستشفيات غزة
«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر
غدا..وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام
محافظات

جامعة مطروح تطلق مبادرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

جامعة مطروح خلال المبادرة
جامعة مطروح خلال المبادرة
ايمن محمود

أطلقت جامعة مطروح مبادرة جديدة  في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال مشاركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في فعالية علمية نظمها مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح.

وأوضح  الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة ويدعم الجهود الوطنية في تنمية الموارد الصحراوية.

وقدّم  الدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة علمية بعنوان “استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاته في إدارة موارد الصحراء وتطويعها للكشف عن مصادر المياه وتطوير سبل الزراعة الصحراوية”.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت بمقر مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، حضور عدد من المتخصصين والمعنيين بتنمية البيئة الصحراوية، إلى جانب مشاركين من برنامج EDRC Summer School تحت عنوان “Towards Non-Conventional Sustainable Water Resources”، مما أضفى على اللقاء طابعًا علميًا وتطبيقيًا متميزًا.

وتؤكد جامعة مطروح من خلال هذه المبادرة استمرارها في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتفعيل التعاون البحثي والتطبيقي مع المراكز والمؤسسات العلمية الرائدة، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في بيئة مطروح الصحراوية.

ياتى ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مطروح ومركز بحوث الصحراء.

