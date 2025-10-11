جامعة مطروح تطلق مبادرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

أطلقت جامعة مطروح مبادرة جديدة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال مشاركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في فعالية علمية نظمها مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لحرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة ويدعم الجهود الوطنية في تنمية الموارد الصحراوية.

وقدّم الدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة علمية بعنوان “استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاته في إدارة موارد الصحراء وتطويعها للكشف عن مصادر المياه وتطوير سبل الزراعة الصحراوية”.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت بمقر مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، حضور عدد من المتخصصين والمعنيين بتنمية البيئة الصحراوية، إلى جانب مشاركين من برنامج EDRC Summer School تحت عنوان “Towards Non-Conventional Sustainable Water Resources”، مما أضفى على اللقاء طابعًا علميًا وتطبيقيًا متميزًا.

وتؤكد جامعة مطروح من خلال هذه المبادرة استمرارها في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتفعيل التعاون البحثي والتطبيقي مع المراكز والمؤسسات العلمية الرائدة، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في بيئة مطروح الصحراوية.

ياتى ذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مطروح ومركز بحوث الصحراء.