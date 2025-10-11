تكريم الفخراني وسلمي ويوسف عمر في مهرجان الجامعة البريطانية.. غدا

تطلق الجامعة البريطانية في مصر غدا "الأحد"، الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة، وتستمر الفعاليات حتي الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 جامعة عربية وأجنبية.

يشهد حفل الإفتتاح تكريم النجم الكبير يحيي الفخراني الذي تحمل الدورة اسمه والإعلامية الكبيرة سلمي الشماع والنجم الشاب يوسف عمر.

وقال الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام ورئيس المهرجان، إن الدورة الثانية تشهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة مما يؤكد أن المهرجان إكتسب سمعة دولية واسعة وأن عدد منذ دورته الأولي.

وأضاف أن المهرجان نجح في تحقيق تواجد دولي كبير وهو ما يظهر في حجم الجامعات والدول المشاركة وأيضا عدد الأفلام التي يصل عددها إلي نحو 1071 فيلما تمت تصفيتها عن طريق لجنة إختيار ضمت عدد من كبار النقاد وتوزيعها علي مسابقات المهرجان المختلفة.

لجان تحكيم المهرجان

ولفت إلي أن لجان تحكيم الدورة الثانية تضم عدد من السينمائيين الحاصلين علي جوائز دولية مثل المخرج مراد مصطفي الحاصل علي السعفة الذهبية عن فيلمه عيسي وشارك فيلمه الروائي الطويل عائشة لاتستطيع الطيران في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وأيضا فنان المونتاج والمؤثرات الشهير عمرو عاكف، ورائد فن الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم عربي طويل والذي إستغرق تصويره أكثر من 20 عاما وغيرهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان أن أنشطة المهرجان تتواصل علي مدار أيامه من خلال المحاضرات والماستر كلاس لعدد من كبار السينمائيين والمتخصصين.

وذكرت أن كثير من الهيئات السينمائية تشارك في أنشطة المهرجان ورعايته مثل نقابة المهن السينمائية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وأشارت إلي أن عروض أفلام المهرجان من المقرر أن تستضيفها أكثر من جهة سينمائية من بينها سينما الهناجر ومركز الثقافة السينمائية كمحاولة لنشر إبداع الطلاب العرب والأجانب بين قاعدة جماهيرية عريضة سواء من الطلاب والدارسين لفنون السينما أو الجمهور العاشق للفن السابع.