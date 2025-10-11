قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7768 بطاقة رقم قومي للمواطنين

قوافل الاحوال المدنية
مصطفى الرماح

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من إستخراج (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – شمال سيناء)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج 7768 بطاقة رقم قومى ، و29229 مصدراً مميكناً.
   
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 11/10/2025.


 

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة 15340  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء" حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم ، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 789 بطاقة رقم قومى و126 مصدراً مميكناً.   
   
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 60 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.    


كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 229 مواطنا ومواطنة.
 

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع  .. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 333 مواطن ومواطنة من كبار السن وذى الهمم.
   
لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لهم. 

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها توفير حصول المواطنين راغبى إستخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.
 

