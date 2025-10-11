وضع "الطبيب السريري".. ميزة طبية جديدة قيد التطوير في ChatGPT

تواصل شركة OpenAI إطلاق ميزات جديدة بوتيرة غير مسبوقة في تطبيق ChatGPT، من بينها أدوات مدمجة داخل التطبيق، ووضع "الوكيل الذكي"، ومنصة لبناء الوكلاء، وغيرها.

ووفقا لتقارير حديثة، قد يحصل تطبيق ChatGPT قريبا على ميزة قوية تتعلق بالصحة تحت اسم "وضع الطبيب السريري" Clinician Mode.



تسريبات برمجية تكشف الميزة الجديدة

كشف تيبور بلاهو، المهندس في شركة AIPRM، عن مقتطفات برمجية رصدت داخل تطبيق ChatGPT على الويب، تشير إلى وجود إعداد جديد يحمل اسم "Clinician Mode".

ورغم عدم وضوح آلية عمل هذه الميزة حتى الآن، إلا أنها قد توفر مساحة مخصصة للمستخدمين للحصول على نصائح طبية أولية قبل زيارة الطبيب المختص.



ويتوقع بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي أن يقتصر هذا الوضع على مصادر طبية موثوقة مثل الأبحاث العلمية، بهدف تقليل احتمالية ظهور معلومات غير دقيقة أو اقتباس مصادر غير موثوقة من الإنترنت.



كما كشف بلاهو عن تعليمات برمجية تشير إلى تطوير ميزة جديدة في وضع الصوت تدعى "model speak first"، حيث يطلب من ChatGPT أن يبدأ المحادثة بتحية ودية، باستخدام لغة المستخدم المحلية، وبعبارات قصيرة، مما يدل على سعي OpenAI لجعل التفاعل الصوتي أكثر سلاسة وإنسانية.



ورغم ظهور هذه الشيفرات البرمجية، إلا أن وجودها لا يعني بالضرورة أن OpenAI ستطلق هذه الميزات رسميا، ومع ذلك، فإن وتيرة الابتكار المتسارعة وتركيز الشركة على الحلول الطبية يجعل من المرجح أن نرى "وضع الطبيب السريري" قريبا.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI، أعلنت مؤخرا عن توسع سريع لخطة ChatGPT Go الاقتصادية، التي تكلف أقل من 5 دولارات شهريا، لتشمل 16 دولة جديدة في منطقة آسيا.

وتشمل ميزات ChatGPT Go زيادة كبيرة في الحدود اليومية للرسائل، وتوليد الصور، وتحميل الملفات أو الصور، مقارنة بالخطة المجانية، كما توفر الخطة ذاكرة أكبر مرتين من الخطة المجانية، ما يساعد في تقديم ردود أكثر تخصيصا.