استقرار أسعار الأسماك الطازجة في أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك الطازجة بمختلف مراكز المحافظة، وسط وفرة ملحوظة في المعروض وتعدد في الأصناف المحلية والمستوردة، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني الطازج بأسعار مناسبة.

وأكد عدد من التجار أن الإقبال على شراء الأسماك ارتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدفوعًا بتنوع الأنواع المطروحة وجودتها العالية، خاصة القادمة من مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم في أسواق الوادي الجديد

سجل البلطي من مفيض باريس 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ البلطي المحلي 110 جنيهات للكيلوجرام. وجاء سعر المبروك عند 105 جنيهات، والبياض تراوح بين 100 و110 جنيهات.

بلغ سعر المكرونة ما بين 160 و170 جنيهًا، والبوري 175 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر الجمبري بين 325 و340 جنيهًا بحسب الحجم والجودة.

ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وافتقارها للبحيرات والمسطحات المائية الكبرى، شهد قطاع الاستزراع السمكي تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بالاعتماد على الآبار الجوفية ومفيضات السيول لإقامة مزارع إنتاجية متنوعة.

ويعد مفيض باريس أحد أنجح النماذج، حيث يوفر كميات كبيرة من البلطي بأسعار مخفضة، ما ساهم في تحقيق توازن السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعمل المحافظة على التوسع في إنشاء مزارع سمكية صغيرة بالقرى والمناطق الجديدة، مع توفير الدعم الفني والبيطري للمربين وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال، كما تكثف مديريات التموين والطب البيطري حملاتها اليومية لضبط الأسعار، ومتابعة جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الأسماك نتيجة لنجاح جهود المحافظة في دعم مشروعات الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء، ما يعزز مكانة الوادي الجديد كأحد الأقاليم الصاعدة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام داخل صحراء مصر الغربية.