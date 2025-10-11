قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
برلمان

قيادي بـ"حماة الوطن": قمة شرم الشيخ تجسيد لحكمة الرئيس السيسي وريادة مصر في دعم السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أشاد المهندس أسامة قنديل، مستشار رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، بالدور المتميز الذي تلعبه مصر في استضافة قمة شرم الشيخ المرتقبة، والتي ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط ووضع حد للحرب في قطاع غزة.


وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في بيان له،  أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزز من دورها كوسيط فاعل في تسوية النزاعات وتحقيق السلام العادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية المستمرة تدل على التزام الدولة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإحلال الاستقرار في المنطقة، كما أن قمة شرم الشيخ تجسيد لحكمة الرئيس السيسي وريادة مصر في دعم السلام


وأوضح أسامة قنديل أن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الصراع وإطلاق مسار جديد للسلام الشامل، مؤكدًا أن التعاون المصري الأمريكي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والتنمية في الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في أن تثمر القمة عن نتائج إيجابية تعزز آمال الشعوب في العيش بكرامة وأمان.


وأضاف المهندس أسامة قنديل أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت مرة أخرى دورها القيادي والريادي في دفع جهود السلام بالمنطقة، معتبراً أن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة يعكس التزاماً مشتركاً لتحقيق استقرار دائم وإنهاء الأزمات القائمة. وأكد أن نجاح قمة شرم الشيخ سيشكل نموذجاً يحتذى به في كيفية معالجة النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتفاهم، معرباً عن تفاؤله بأن تحقق القمة خطوات عملية نحو وقف إطلاق النار وإرساء أسس السلام العادل الذي ينشده الجميع.

غزة مصر البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان

