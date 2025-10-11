منافذ ثابتة للسلع الغذائية بمراكز الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن التوسع فى انشطة منافذ السلع الحكومية المخفضة سواء الثابتة او المتنقلة على مستوى مدن وقرى المحافظة لضخ المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة، وتفعيل مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، وذلك بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى الجمهور.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن هذه المنافذ تطرح الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بشكل يومي، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

ومن جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، وذلك بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى الجمهور. وذلك بالمنفذ الكائن بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة، إنه تم توفير الخضروات والفاكهة والدواجن الطازجة والأسماك الطازجة بمختلف أنواعها ، بمنفذ الوحدة المحلية بحى الجناين بمدينة موط ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية ، وسط اقبال كبير من المواطنين ، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم ، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات الأهالي.