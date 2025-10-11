الأهلي يفاوض البنك في ضم مدافع الفريق

كشف الإعلامي أحمد حسن عن رغبة النادي الأهلي في ضم لاعب البنك الأهلي محمود الجزار خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الأهلي يتفاوض مع البنك الأهلي لضم المدافع محمود الجزار في يناير، علمًا بأن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري”.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلى 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، ومحمود تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو.

و3 لاعبين للتواجد مع المنتخب الثاني بقيادة حلمى طولان وهم محمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد مجدي أفشة.