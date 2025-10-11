إزالة شجرة ضخمة مائلة بالعجوزة قبل سقوطها حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع شكوى واردة من المواطنين بشارع مرقص حنا بحي العجوزة وذلك بعد تلاحظ وجود ميل كبير يزداد يوميًا لإحدى الأشجار الضخمة ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال سقوطها وتسببها في أضرار.



وقد انتقلت على الفور فرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال قطاع حدائق العجوزة والمختصين إلى موقع البلاغ مزودة بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم فحص الحالة وتبين وجوب إزالة الشجرة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالة لشجرة " الفيكس " التي شكلت خطورة كبيرة قبل سقوطها وذلك بحضور مقدم الشكوى للتأكد من إنهاء الأعمال ورفع المخلفات بشكل آمن ومنظم.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين وتتعامل معها على وجه السرعة خاصة ما يتعلق بعناصر السلامة العامة، مؤكدًا استمرار الجهود لرصد ومعالجة أي ملاحظات ميدانية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.