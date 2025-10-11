قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلام المصرية تزين قوافل العائدين إلى شمال غزة
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
إزالة شجرة ضخمة مائلة بالعجوزة قبل سقوطها حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات

إزالة شجرة ضخمة مائلة بالعجوزة قبل سقوطها حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات
إزالة شجرة ضخمة مائلة بالعجوزة قبل سقوطها حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع شكوى واردة من المواطنين بشارع مرقص حنا بحي العجوزة وذلك بعد تلاحظ وجود ميل كبير يزداد يوميًا لإحدى الأشجار الضخمة ما أثار مخاوف الأهالي من احتمال سقوطها وتسببها في أضرار.


وقد انتقلت على الفور فرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال قطاع حدائق العجوزة والمختصين إلى موقع البلاغ مزودة بالمعدات والأدوات اللازمة، وتم فحص الحالة وتبين وجوب إزالة الشجرة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالة لشجرة " الفيكس " التي شكلت خطورة كبيرة قبل سقوطها وذلك بحضور مقدم الشكوى للتأكد من إنهاء الأعمال ورفع المخلفات بشكل آمن ومنظم.


وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين وتتعامل معها على وجه السرعة خاصة ما يتعلق بعناصر السلامة العامة، مؤكدًا استمرار الجهود لرصد ومعالجة أي ملاحظات ميدانية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

