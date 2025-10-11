ملحق كأس العالم 2026.. رئيس الاتحاد الإماراتي يطالب اللاعبين بعدم الالتفات لتعادل عُمان وقطر

دعا الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لاعبي المنتخب الأول للتركيز على مواجهة سلطنة عُمان في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 اليوم السبت وعدم الالتفات إلى تعادل قطر وعُمان بالجولة الأولى من المجموعة الأولى بالملحق في الدوحة.



وخيم التعادل السلبي على مباراة قطر وعُمان على ملعب جاسم بن حمد في الدوحةالأربعاء الماضي، في افتتاح الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية العام المقبل.



وقال الشيخ حمدان لموقع الاتحاد الإماراتي إنه يثق في قدرات اللاعبين على تحقيق النتيجة المطلوبة.



وأضاف: "جمهور الإمارات يقف بقوة خلف المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1990 في إيطاليا، المنتخب يضم لاعبين موهوبين مسلحين بخبرات محلية ودولية وهذه المواهب قادرة على تحقيق الحلم".



وأشار إلى أن منتخب الإمارات يعيش أجواء إيجابية بعد فترة إعداد جيدة، وأكد أن اللاعبين يسعون لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتها.



ويقام الملحق بنظام دوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين إلى دور فاصل للتنافس على أمل التأهل عبر الملحق العالمي.



وتضم المجموعة الأولى قطر وعُمان والإمارات وتقام منافستها في الدوحة بينما تضم المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها مدينة جدة.



ويلتقي المنتخب العُماني، الذي يتطلع للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى، مع الإمارات في الدوحة في وقت لاحق اليوم بينما تلتقي قطر مع الإمارات يوم الثلاثاء.



وتأهل بالفعل ستة منتخبات آسيوية للنهائيات هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وكذلك الأردن أوزبكستان لأول مرة في تاريخهما.