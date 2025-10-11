العيد القومي محافظ الإسماعيلية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ورافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، العميد وليد فوزي قائد الفرقة ١٦ - نائبًا عن السيد قائد الجيش الثاني الميداني، اليوم السبت، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ممثلي بيت العائلة المصرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال تم عزف الموسيقى العسكرية، "لسلام الشهيد" وهو تقليد عسكري تقديرًا وإعزازًا لشهداء مصر الأبرار، لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، ثم قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.