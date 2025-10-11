تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بأسوان

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة أسوان عن فوز الدكتور محمد شحاتة الدكر رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كوم أمبو بـ 189 صوت ، والدكتور عمر علم الدين مدرس مساعد بقسم المسالك البولية جامعة أسوان بـ 176 صوت على مقاعد فوق السن.

كما فاز الدكتور محمد حامد مكي بقسم النساء والتوليد في مستشفيات جامعة أسوان بـ 227 صوت ، والدكتور أحمد حمدي محمد بقسم النساء والتوليد في المستشفى الجامعي بـ 169 صوت على مقاعد تحت السن.

وكانت قد شهدت الدقائق الأخيرة قبل موعد غلق لجان انتخابات نقابة الأطباء للتجديد النصفى فى النقابة الفرعية داخل محافظة أسوان، توافد كبير من الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار من يمثلهم.

نقابة الأطباء

وكان العديد من الأطباء قد توافدوا على مقر النقابة الفرعية فى مدينة أسوان على كورنيش النيل مع فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي واختيار من يمثلهم فى الانتخابات.

و انتظمت حركة سير انتخابات التجديد النصفى داخل النقابة الفرعية فى أسوان بشكل جيد دون أى معوقات، ويتوافد العديد من الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بسهولة ويسر.

ويخوض انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية للأطباء تحت السن عدد عدد 5 أطباء، بينما تقدم عدد أطباء وهم فوق السن.

أسماء مرشحين الانتخابات بالنقابة الفرعية للأطباء فى أسوان

وترصد عدد الأطباء المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسوان وجاءوا كالتالى:

تحت سن 15سنة هم:

احمد حمدي محمد محمد، أبو العزام محمود محمد عبدالعال، علي حسين عبدالعال حسنين، محمد حامد مكي محمد، هيثم فتح الله إسماعيل.

أما فوق 15 سنه وهم: ايهاب حنفي عبدالباسط، حسام عبدالفهيم السيد محمد، عبدالسلام عبدالكريم فرج علي، عمرو علم الدين احمد عبدالرحيم، محمد احمد شحاته.