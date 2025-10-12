قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025: انتبه لوضعك المالي

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كلا من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

اقترح على أحدهم اليوم لتحصل على رد إيجابي. تحديات جديدة في العمل ستشغلك طوال اليوم. انتبه لوضعك المالي. صحتك جيدة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 قدّم مساعدة عملية قدر الإمكان، واطلب التوجيه بشأن النقاط غير الواضحة. تجنّب تكليف نفسك بمهام جديدة كثيرة؛ فالجهد المتواصل يُكسبك الاحترام. دوّن الملاحظات المهمة واستخدمها لتطوير مهاراتك.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

إذا كنت عازبًا، فقد تُنشئ محادثة لطيفة صداقة حميمة. تحلَّ بالصبر وتجنب الكلمات القاسية. الثقة تتراكم ببطء؛ والاهتمام اللطيف سيجعل شريكك يشعر بالأمان والتقدير. الليلة، خطط لقضاء لحظة هادئة للتحدث والاستمتاع برفقة هادئة. لاحظ التغيرات الطفيفة في مزاجك، وتفاعل معها اليوم بدفء ودعم مستمر..

برج الميزان اليوم صحيًا

خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وتنفس بعمق لبضع دقائق. التمدد اللطيف يخفف من تصلب العضلات، إذا شعرت بانخفاض في طاقتك، فخفف التوتر بالتحدث إلى صديق أو ممارسة هواية هادئة تُشعرك بالابتسامة.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

سيكون جدول أعمال المصرفيين والمحاسبين والمستشارين الماليين ومديري التوصيل مزدحمًا، بينما سيشهد العاملون في مجال الرعاية الصحية تغييرًا في موقع العمل. ينبغي على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات التركيز بشكل أكبر على الجانب الأكاديمي.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

