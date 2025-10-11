المستكاوي يزور حسن شحاتة في المستشفى.. ويكشف عن حوار كروي مميز بينهما

زار الناقد الرياضي حسن المستكاوي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الكابتن حسن شحاتة، في المستشفى خلال الأيام الماضية، وأعرب عن سعادته بلقائه وحديثهما الممتع حول أبرز لحظات كرة القدم المصرية.

وقال المستكاوي في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه استعاد خلال الزيارة ذكريات مبارياتي البرازيل وإيطاليا في كأس القارات، إلى جانب بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008، والجيل الذهبي الذي صنع معه المعلم إنجازات تاريخية.

وأضاف المستكاوي أنه شعر بسعادة بالغة أثناء اللقاء، مؤكدًا أن الحديث بينهما أعاد له أمتع لحظات الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه ينوي كتابة وتسجيل تفاصيل هذا الحوار قريبًا.



الحالة الصحية حسن شحاتة

والجدير بالذكر أن حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وتواجد على اثرها في المستشفى.