أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
محافظات

اصطفاف السيارات والمعدات.. كيف استعدت الإسماعيلية لفصل الشتاء

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

اجري اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بتفقد اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، هيئة الإسعاف، شركة الكهرباء، وزارة الصحة، التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لمجابهة موسم الأمطار والطقس السيِّئ خلال فصل الشتاء.

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد حمدي هندي المشرف على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، دكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، أمير عبد الله رئيس حي أول، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وكريمة سليم رئيس حي ثالث.

وشارك في الاصطفاف ٦١سيارة ومعدة عبارة عن: ونش بوما حمولة ١٢٠ طن "مشاركة مجتمعية" ، ١٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة "١٠ سيارة كسح مياه ورفع آثار سيول وأمطار – سيارة فاكيوم – سيارة سيول"، ١١ سيارة إسعاف، ٤ سيارات تابعة لوزارة الصحة لمكافحة الأمراض المتوطنة ورش الحشرات، سيارتين إغاثة تابعة للتضامن الاجتماعي، ٤ معدات تابعة لشركة الكهرباء " سيارة مجهزة بونس لرفع المحولات ونقلها للإصلاح -  ٢ مولد محمول قدرات مختلفة -  سيارة اختبار كابلات كهربائية"، و٢٨ سيارة ومعدة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية " حفار ولودر أنواع - سيارات نقل مختلفة الحمولات -سيارات كسح ورفع اثار سيول وأمطار حمولات مختلفة  - سيارات باسكت كهرباء لإصلاح أعطال الكهرباء والإنارة".

وخلال تفقده، اطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات والآلات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح خطة الطوارئ الشاملة التي يتم تنفيذها فورًا في حال حدوث أي حالة طارئة نتيجة الأمطار الغزيرة أو موجة الطقس السيئ مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تحدث خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعَّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية.

مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

نيسان تيكتون 2026

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

