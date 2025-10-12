مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل القرنبيط المقلي

يعد القرنبيط من الأكلات السهلة والمحببة لدي الكثير اليكي طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش خطوة بخطوة:



المكونات:

رأس قرنبيط متوسط الحجم

2 كوب دقيق

2 بيضة

½ كوب لبن (أو ماء حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة كركم (اختياري للون ذهبي)

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بابريكا

زيت للقلي



الطريقة:

تحضير القرنبيط:

قطّعي القرنبيط لزهيرات متوسطة الحجم.

ضعيه في ماء مغلي مضاف إليه رشة ملح وكمون، واسلقيه 5–7 دقائق فقط حتى يطرى قليلًا.

صفّيه جيدًا واتركيه يبرد.

تحضير خليط التغليف:

في وعاء، اخلطي الدقيق، والملح، والفلفل، والكمون، والكركم، والبابريكا.

أضيفي البيض واللبن واخلطي حتى يصبح الخليط شبه ثقيل (زي خليط الكريب).

القلي:

سخني زيت غزير في طاسة على نار متوسطة.

غمسي كل قطعة قرنبيط في الخليط، ثم ضعيها في الزيت الساخن.

اقلّي حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.