قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
قلعة تل الخروبة في سيناء.. كشف أثري فريد يعيد رسم خريطة القوة العسكرية لمصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل القرنبيط المقلي

القرنبيط
القرنبيط
ريهام قدري

 يعد القرنبيط من الأكلات السهلة والمحببة لدي الكثير اليكي طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش خطوة بخطوة:
 

المكونات:
رأس قرنبيط متوسط الحجم
2 كوب دقيق
2 بيضة
½ كوب لبن (أو ماء حسب الرغبة)
½ ملعقة صغيرة كركم (اختياري للون ذهبي)
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة بابريكا
زيت للقلي
 

 الطريقة:
تحضير القرنبيط:
قطّعي القرنبيط لزهيرات متوسطة الحجم.
ضعيه في ماء مغلي مضاف إليه رشة ملح وكمون، واسلقيه 5–7 دقائق فقط حتى يطرى قليلًا.
صفّيه جيدًا واتركيه يبرد.
تحضير خليط التغليف:
في وعاء، اخلطي الدقيق، والملح، والفلفل، والكمون، والكركم، والبابريكا.
أضيفي البيض واللبن واخلطي حتى يصبح الخليط شبه ثقيل (زي خليط الكريب).
القلي:
سخني زيت غزير في طاسة على نار متوسطة.
غمسي كل قطعة قرنبيط في الخليط، ثم ضعيها في الزيت الساخن.
اقلّي حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.
ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

القرنبيط قرنبيط قرنبيط مقلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

ترشيحاتنا

أحمد سوكارنو

إيناس الدغيدي: جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة هو قدّي

عمرو أديب

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية،

جدل غير مبرر .. رد مهرجان نقابة المهن التمثيلية على فيديو حفل الافتتاح

بالصور

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد