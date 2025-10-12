تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة عين شمس، الي جلسة 15 أكتوبر الجاري.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب العقار لقيامه بالحفر أسفله وخوفهم من انهيار العقار بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن 3 عاطلين يقومون بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثروا على حفرة عمقها متر وبجوارها أكوام أتربة.