تفاصيل إحالة عاطل للمحكمة الجائية بتهمة إنهاء حياة جاره في الأميرية

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحكمة الجائية بتهمة قتل جاره بدائرة قسم شرطة الأميرية.

جاء في اعترافات المتهم، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ورش المياه بالشارع، كما أنه والمجني عليه تبادلا الشتائم، ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي، فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب بعصا حديدية على الثاني فأسقطه غارقا في دمائه.

كانت مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله شابا في العقد الثالث من العمر مصابا بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفي أثناء إسعافه.