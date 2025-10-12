قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيروزاليم بوست: الفصائل الفلسطينية ستفرج عن جميع الرهائن المتبقين بحلول فجر الإثنين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

 كشفت صحيفة جيروزاليم بوست ، أنه في تطور جديد ضمن تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، أعلنت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس ستفرج عن جميع الأسرى المتبقين، الأحياء منهم والأموات، بحلول فجر الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وبحسب التقارير، بدأت الحركة بالفعل بجمع الرهائن الأحياء تمهيدًا لتسليمهم إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط توقعات ببدء عملية التسليم قرابة الساعة السادسة صباحًا.
حتى اللحظة، لم تُعلن حماس عن موقع التسليم، فيما أكدت السلطات الإسرائيلية أنها لا تملك أي مؤشرات حول المكان أو عدد المواقع المحتملة لعمليات الإفراج.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف:
"نعلم من التجارب السابقة أن حماس تجمع الرهائن في موقع واحد قبل الإفراج عنهم، ونفترض أنها فعلت الشيء نفسه خلال الساعات الماضية".
تعمل إسرائيل وفق افتراضين رئيسيين:
الأول، أن الإفراج سيشمل جميع الرهائن دفعة واحدة سواء الأحياء أو القتلى.
والثاني، أن العملية ستتم قبل الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع موعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل.


ووفق تقديرات إسرائيلية، يُتوقع أن يكتمل الإفراج عن جميع الرهائن بحلول ظهر الاثنين على أقصى تقدير، أي بعد مرور 72 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عقب تصويت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة عليه.


في المقابل، أشارت تقارير إلى أن حماس بدأت أيضًا بجمع رفات الرهائن القتلى لإعادتها إلى إسرائيل، غير أن هناك مخاوف من فقدان بعض الجثامين.


وقال يهودا أفيدان، المدير العام لوزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية، في مقابلة مع إذاعة كان:
"أكبر مخاوفي هو أن نسمع منهم: لم نعثر عليهم، وتُترك العائلات بلا إجابة. نحن لا نثق بحماس في أي شيء".


يُذكر أن الإعلان عن الاتفاق جاء عقب محادثات مكثفة في شرم الشيخ، شارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، إلى جانب وسطاء من مصر وقطر.

اتفاق شرم الشيخ حركة حماس الأسرى السلطات الإسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد