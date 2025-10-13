قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026
أبرزها مصر.. 4 دول تلعب دور الضامن لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة
منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026
مسؤول روسي: عزلَنَا تجاريا فشل.. و250 شركة أمريكية لا تزال تعمل على أراضينا
رومانيا تهزم النمسا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026
ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
اليونان: وزير الخارجية يرجئ اجتماعه مع نظيره الألماني لحضور قمة شرم الشيخ
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025: حافظ على إبداعك

القوس
القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

يتطلب الحب مزيدًا من التواصل. حافظ على إبداعك في حياتك المهنية، وتأكد من مراعاة نفقاتك المالية اليوم. صحتك جيدة اليوم.

توقعات برج القوس في الحب

 قد تحتاج بعض العلاقات الجديدة إلى بعض الوقت للاستقرار، وقد يتوقع حبيبك قضاء المزيد من الوقت معًا. قد تشعر النساء المتزوجات بعدم الارتياح لتدخل عائلة الزوج. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

سيواجه متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمهندسون ومندوبو المبيعات والمحامون منافسة شرسة اليوم، ومن المهم التفوق على أعضاء الفريق الآخرين للنمو المهني. كن صادقًا في تعاملك مع العملاء وأعضاء الفريق. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

اشرب الماء، وتناول وجبات متوازنة من الفواكه والحبوب، وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل، خذ استراحة قصيرة للتنفس لتصفية ذهنك. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحصل بعض رجال الأعمال على دعم مالي من زوجاتهم، بينما يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لجمع التبرعات لتوسيع أعمالهم.

القوس القوس مهنيا القوس اليوم

