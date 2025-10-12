محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رفع المخلفات من الشوارع

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد ، رؤساء الأحياء والادارة العامة للرقابة والرصد البيئي الى التنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع أول بأول ؛ فقد تم منذ بداية شهر أكتوبر الجارى رفع نحو 50 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى رفع نحو 144 طن مخلفات طبية خطرة.



وشدد المحافظ على ضرورة متابعة استقبال والإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن الذي تم تخصيصه من قبل شركة النظافة لاستقبال الشكاوى وهو : 17696، بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر وهي :



(03-3624070 - 01227666685- 03-3603999)، حيث تم استقبال 123 شكوى منذ بداية تشغيل الخط الساخن والاستجابة إلى 95٪ منها.