قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال الخطة الإستثمارية للتطوير والرصف بمنشأة القناطر

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر ترعة المنصورية باتجاه قرية المنصورية بطول 2.5 كم وطريق ترعة فهمي من طريق المنصورية في أتجاه محور الضبعة  الأستثمارية بطول 2.5 كم  بتركيب بلاط الأنترلوك لعدد 13 شارع بمتفرعات منطقتي الأوقاف والسد.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر علي مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك  بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بأعلي معايير الجودة في التنفيذ  والمتابعة لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الإنجاز.

كما التقي الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وأستمع الي آرائهم ومطالبهم مؤكدا علي حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة منشأة القناطر لمتابعة أنتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مشددا بالأسراع في معدلات الانجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجويى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومحمد نصحي ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة طريق جسر ترعة المنصورية قرية المنصوري ترعة فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمستشفيات الوادي الجديد

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد جلسة اختيار الأطباء المقيمين الجدد .. صور

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال الخطة الإستثمارية للتطوير والرصف بمنشأة القناطر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

المزيد