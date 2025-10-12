رئيس الوزراء يستقبل خالد العناني المدير العام المنتخب لـ "اليونسكو"

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء استهل اللقاء بالترحيب بالدكتور خالد العناني، مجددا تهنئته له بمناسبة فوزه التاريخي في انتخابات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازًا غير مسبوق يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستوى العالميّ، وحضورها المؤثر في مختلف المحافل الدولية.

وخلال اللقاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الفوز يعبر كذلك عن تقدير المنظمة الأممية لما تتمتع به مصر من حضارة عريقة تمتد عبر آلاف السنين تركت بصماتها الخالدة المتمثلة في الكنوز الأثرية الشاهدة على نبوغ أجدادنا من المصريين القدماء في مختلف المجالات والعلوم والثقافة، كما يعبر عن تقدير جديد من المنظمة للكفاءات والكوادر المصرية النابغة في تحمل المسئولية، وقدرتهم على الإسهام الفاعل في دعم الثقافة وصون التراث الإنساني في مختلف بقاع العالم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكداً في الوقت نفسه التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية.

فيما عبر الدكتور خالد العناني، عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي حظي به من جانبه، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدى اليونسكو، ومختلف الجهات والأجهزة المصرية المعنية، والذي تُوّج بهذه النتيجة، مشددا على أن هذه الثقة الدولية توجب عليه بذل قصارى جهده والعمل المتواصل؛ في سبيل حماية وصون التراث الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش بين مختلف الحضارات.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور خالد العناني عن رؤيته للمرحلة المقبلة لتحقيق أهداف منظمة اليونسكو، وتفعيل دورها الثقافي والحضاري، كما عبر عن السعي لتفعيل التعاون القائم بين مصر واليونسكو في مختلف مجالات عمل المنظمة.



وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته للدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق التام مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، بما يحفظ الإرث الحضاري والتراث الإنساني.