قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة السجق .. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فطيرة السجق
طريقة عمل فطيرة السجق
هاجر هانئ

فطيرة السجق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة السجق في البيت بأسهل الطرق..

مقادير فطيرة السجق


● عجينة بيتزا جاهزة

● سجق شرقي

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل حار

● فلفل ألوان

● جبنة موتزاريلا

● سمسم

● حبة البركة

طريقة تحضير فطيرة السجق


تفرد العجينة
في طاسة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر
ثم يضاف الفلفل الألوان
توزع الخلطة على صينية البيتزا ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

فطيرة السجق طريقة عمل فطيرة السجق مقادير فطيرة السجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد