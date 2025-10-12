طريقة عمل فطيرة السجق .. بمذاق لا يقاوم

فطيرة السجق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة السجق في البيت بأسهل الطرق..

مقادير فطيرة السجق



● عجينة بيتزا جاهزة

● سجق شرقي

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل حار

● فلفل ألوان

● جبنة موتزاريلا

● سمسم

● حبة البركة

طريقة تحضير فطيرة السجق



تفرد العجينة

في طاسة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر

ثم يضاف الفلفل الألوان

توزع الخلطة على صينية البيتزا ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.