إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1700 متر بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز فوة.

وشدد المحافظ على التصدي بكل حزم لأي تعديات وإزالتها في المهد وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً على أهمية ملف التعديات وما ترصده منظومة المتغيرات المكانية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة بلغت 1700 م2 من أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني بمركز فوه، مؤكداً استمرار حملات الإزالة المكثفة لتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.