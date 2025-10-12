تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك المصاب استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي

أدى الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني عدي الدباغ من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بينما يشكو الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق متصل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات فقرة خاصة بالكرة. .

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فكرة نقل التدريبات من ستاد الكلية الحربية إلى ملعب النادي خلال الفترة المقبلة بعد اقتراح مجلس الإدارة بعودة التدريبات لمقر النادي.

وأكد مصدر بالزمالك أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يرفضون فكرة العودة للتدريب على ملعب النادي، ويتم حاليًا تجهيز صالة جيمانيزيوم خاصة بالفريق في ستاد الكلية الحربية.

جدير بالذكر أن الزمالك يخوض تدريباته منذ بداية الموسم الجاري على ستاد الكلية الحربية.

